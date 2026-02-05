Tra fede e folklore | il futuro dei Focaroni di San Sabino
Tra fede e folklore, i Focaroni di San Sabino tornano al centro dell’attenzione. Il Comune ha organizzato un incontro per parlare di questa tradizione che da sempre unisce la comunità di Atripalda. L’obiettivo è capire come mantenere viva la festa tra passato e futuro. Alla riunione partecipano cittadini, esperti e rappresentanti religiosi, pronti a confrontarsi su come preservare questa celebrazione così sentita.
Il Comune promuove l'iniziativa "Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino", un momento di confronto e approfondimento dedicato a una delle tradizioni più sentite e identitarie della comunità atripaldese. L'appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Convegni della Biblioteca Comunale "L. Cassese". L'incontro intende valorizzare il significato storico, sociale e culturale dei Focaroni, guardando al contempo alle prospettive future: tutela delle tradizioni, coinvolgimento delle nuove generazioni, promozione del territorio e innovazione nella comunicazione e nell'accoglienza.
