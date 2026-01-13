Il 17 gennaio a Roma | Sant’Antonio Abate tra fede folklore e tradizione

Il 17 gennaio a Roma si celebra Sant’Antonio Abate, una ricorrenza che unisce fede, tradizione e folklore. In questa giornata, la città si immerge in riti antichi e simboli popolari, mantenendo vivo un legame secolare con le radici religiose e contadine. Un momento di riflessione e di continuità, che testimonia l’importanza di questa figura nel patrimonio culturale e spirituale di Roma.

Il 17 gennaio è una giornata importantissima per Roma si risveglia avvolta da un'atmosfera antica, fatta di devozione popolare, simboli arcaici e gesti che si ripetono da secoli: è il giorno dedicato a Sant'Antonio Abate, figura centrale dell'immaginario religioso e contadino, capace ancora oggi di unire sacro e quotidiano. In città, la sua festa diventa ancora oggi un racconto collettivo all'interno del quale si intrecciano fede, folklore e tradizione, trasformando chiese e piazze in luoghi di memoria viva.

