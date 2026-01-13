Il 17 gennaio a Roma | Sant’Antonio Abate tra fede folklore e tradizione

Da funweek.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 gennaio a Roma si celebra Sant’Antonio Abate, una ricorrenza che unisce fede, tradizione e folklore. In questa giornata, la città si immerge in riti antichi e simboli popolari, mantenendo vivo un legame secolare con le radici religiose e contadine. Un momento di riflessione e di continuità, che testimonia l’importanza di questa figura nel patrimonio culturale e spirituale di Roma.

Il 17 gennaio è una giornata importantissima per Roma si risveglia avvolta da un’atmosfera antica, fatta di devozione popolare, simboli arcaici e gesti che si ripetono da secoli: è il giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, figura centrale dell’immaginario religioso e contadino, capace ancora oggi di unire sacro e quotidiano. In città, la sua festa diventa ancora oggi un racconto collettivo all’interno del quale si intrecciano fede, folklore e tradizione, trasformando chiese e piazze in luoghi di memoria viva. LEGGI ANCHE: EAR – Enacting Artistic Research: Roma diventa capitale della ricerca artistica Sant’Antonio Abate a Roma: il culto del Santo il 17 gennaio di ogni anno. 🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

Leggi anche: Sant’Andrea tra fede e folklore: tre paesi della Tuscia e della Sabina uniti dalla tradizione

Leggi anche: Natura, fede, storia. Il cammino tra i luoghi di Sant’Antonio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.