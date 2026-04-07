Boris Becker, ex campione di tennis noto per le vittorie a Wimbledon negli anni '80, ha dichiarato che in competizioni femminili dovrebbero partecipare esclusivamente le donne biologiche. La sua posizione si basa sulla convinzione che le caratteristiche fisiche e biologiche siano fondamentali per la partecipazione. La sua opinione si inserisce nel dibattito pubblico sulle regole di ammissione nelle gare sportive femminili, senza fare riferimento a casi specifici o a nomi.

Boris Becker, il ragazzino che vinse Wimbledon il 1985 e poi si ripeté altre due volte, dà ragione al Comitato Olimpico Internazionale sulla presenza delle sole donne biologiche alle competizioni sportive femminili dopo il caso Khalif, il pugile transgender che vinse la medaglia d’oro nella categoria donne a Parigi 2024. Le parole dell’ex tennista tedesco. « Sono di mentalità aperta e le persone hanno il diritto di cambiare sesso e così via – ha detto Boris – ma in una competizione sportiva, soprattutto quando si è nati uomini, cambiare sesso per diventare donne porta fisicamente ad essere un po’ più forti e ad avere un vantaggio. E credo che ci siano state delle zone grigie alle ultime Olimpiadi di Parigi, ma non voglio fare nomi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mai più casi Khalif, Boris Becker: “Alle competizioni femminili solo le donne biologiche”

Alle Olimpiadi le atlete trans non potranno gareggiare nelle competizioni femminiliLo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale, che finora non si era espresso sul tema lasciando decidere le singole federazioni Il Comitato...

Australian Open, "Sinner-Alcaraz? Ecco chi vince": la profezia di Boris BeckerL’Australian Open è appena iniziato, ma l’attenzione del mondo del tennis sembra già proiettata verso un finale che molti considerano quasi...

Si parla di: Una nave francese passa lo Stretto di Hormuz ma è mistero sul via libera e sui proprietari miliardari; Dio è buono: il messaggio in codice del pilota Usa salvato in Iran. I 170 aerei, la grotta, il depistaggio della Cia.