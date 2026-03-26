Alle Olimpiadi le atlete trans non potranno gareggiare nelle competizioni femminili

Il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito che le atlete transgender non potranno più partecipare alle competizioni femminili. La decisione arriva dopo un periodo di incertezza, poiché finora l'organismo non aveva preso una posizione ufficiale sul tema. La modifica riguarda tutte le discipline olimpiche e si applica a partire dai prossimi Giochi estivi. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli attori coinvolti.

Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale, che finora non si era espresso sul tema lasciando decidere le singole federazioni Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha stabilito che le donne trans non potranno partecipare alle competizioni femminili a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Il CIO ha detto di aver scelto così per garantire una maggiore equità nelle competizioni poiché, secondo quanto concluso da un comitato di esperti, anche dopo la transizione di genere queste atlete manterrebbero un vantaggio fisico sulle atlete cisgender. Finora il CIO non era intervenuto sulla questione, lasciando alle federazioni internazionali la libertà di regolamentare l’accesso delle atlete trans alla propria disciplina. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Alle Olimpiadi le atlete trans non potranno gareggiare nelle competizioni femminili Articoli correlati Olimpiadi 2028: Trump vieta le atlete trans alle gareLa Casa Bianca ha appena siglato un provvedimento che esclude le atlete transgender dalle gare femminili delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Olimpiadi, il Cio blocca le atlete transgeder: test obbligatorio per competere nelle gare femminiliSvolta per il Cio: a due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles, e dopo le fervide polemiche per le Olimpiadi di Parigi, il Comitato olimpico... Tutti gli aggiornamenti su Alle Olimpiadi Temi più discussi: Parità genere e media, Olimpiadi: contributo atlete valorizza lo sport; Polonia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Arianna Fontana: Io alle Olimpiadi del 2030? Servono i giusti stimoli; Milano-Cortina: Fontana, 'le donne alle Olimpiadi si sono distinte per risultati e storie'. Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi: le nuove regole del CIO per le gare femminiliLe atlete transgender escluse dalle Olimpiadi dalle nuove regole del CIO per la categoria femminile: svolta storica dai Giochi di Los Angeles 2028 ... fanpage.it Olimpiadi, transgender non potranno partecipare alle gare femminili di Los Angeles 2028Il Cio si allinea alla direttiva del presidente Trump in vista dei prossimi Giochi negli Stati Uniti: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it La partecipazione alle gare femminili alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 sarà subordinata al superamento di un test cromosomico. Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale (Cio) che ha approvato quella che definisce "una nuova politica sulla tutel - facebook.com facebook #Olimpiadi, transgender non potranno partecipare alle gare femminili di Los Angeles 2028 x.com