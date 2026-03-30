Supervulcano giapponese Kikai si sta risvegliando caldera si riempie di magma dopo 7.300 anni | l' allarme

La caldera del supervulcano giapponese Kikai, situata al largo delle coste meridionali del Giappone, si sta riempiendo di magma dopo circa 7.300 anni. Le autorità hanno rilevato un aumento dell’attività sismica e variazioni nei livelli di deformazione del terreno nella zona. Sono stati registrati segnali che indicano un possibile risveglio del vulcano, portando a un monitoraggio più intensivo della zona circostante.

Il supervulcano sottomarino giapponese Kikai, al largo delle coste meridionali del Paese, si sta ricaricando. Dopo 7.300 anni, i ricercatori hanno scoperto nuove iniezioni di magma fresco sotto la caldera. La scoperta cambia ciò che sappiamo sui cicli di ricarica dei supervulcani come Yellowstone e Toba, migliorando le nostre capacità di monitoraggio futuro. Il “respiro” del supervulcano giapponese Kikai La scoperta dei ricercatori Dobbiamo preoccuparci? Il “respiro” del supervulcano giapponese Kikai Sette millenni di silenzio non sono bastati a spegnere uno dei giganti più temuti del pianeta. Sotto il fondale dell’oceano, al largo delle coste meridionali del Giappone, la caldera di Kikai ha ricominciato a “respirare”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Supervulcano giapponese Kikai si sta risvegliando, caldera si riempie di magma dopo 7.300 anni: l'allarme Articoli correlati Il Supervulcano Kikai sta nuovamente accumulando magmaGli scienziati giapponesi hanno recentemente scoperto che il serbatoio di magma sotto la caldera Kikai, collegata alla più potente eruzione... Sotto il Giappone qualcosa si sta risvegliando: il supervulcano ricarica il magma e spaventa tuttiSotto il Pacifico, a pochi chilometri di profondità al largo delle coste meridionali del Giappone, il magma sta risalendo.