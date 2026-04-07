Una donna e la figlia sono decedute in circostanze che sembrano indicare un avvelenamento presso una struttura ospedaliera di Campobasso. Un primario dell'ospedale ha riferito che le due vittime sono state colpite da una sostanza tossica e che i medici hanno cercato di intervenire, ma non hanno avuto il tempo di salvarle. La procura sta indagando sulle cause del decesso per chiarire l’accaduto.

Il racconto del primario dell'ospedale di Campobasso La reazione di Antonella Di Ielsi alla notizia della morte di Sara Di Vita La "sostanza che inibisce il cuore" Madre e figlia avvelenate con la ricina? Il racconto del primario dell’ospedale di Campobasso Le redazioni de La Vita in Diretta e Dentro la Notizia hanno raggiunto Vincenzo Cuzzone, primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, che ha raccontato i tragici eventi che hanno portato alla morte di Sara Di Vita (15 anni) e della madre Antonella Di Ielsi (50 anni). Cuzzone racconta dell’arrivo della 15enne al nosocomio, che presentava “sintomi gastrointestinali” come “nausea e vomito”, ma “ci siamo chiesti come mai questo cuore non ripartisse”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, primario ricostruisce il dramma: "Non abbiamo avuto tempo"

Madre e figlia morte a Campobasso furono avvelenate da ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, si indaga anche sul dark webPassa alla Procura di Larino il fascicolo sull'avvelenamento di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50, morte a fine dicembre a...

Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso - Storie italiane 30/12/2025

Temi più discussi: Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Campobasso, non fu intossicazione ma omicidio: madre e figlia morte avvelenate.

Mamma e figlia morte a Campobasso, escluso ‘rilascio lento’ della ricina: in corso indagini sull’avvelenamentoI consulenti degli investigatori che stanno lavorando sul sospetto avvelenamento della 16enne Sara e di sua madre Antonella Di Ielsi, 51 anni, le due donne ... fanpage.it

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famigliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia ... tg24.sky.it

PARMIGIANA DI MELANZANE VERSIONE CATANESE. Così la preparava mia madre e allo stesso modo, seguendo con scrupolo tutti i suoi consigli, oggi la preparo io. Ecco la ricetta https://blog.giallozafferano.it/lericettediminu/parmigiana-di-melanzane-s - facebook.com facebook

Ciao BOT de Il fatto. Ma ti rendi conto che siete andati a ripescare un video di sette anni fa a cui la madre anziana di una mia collaboratrice ha scritto un commento dal computer della figlia Ma davvero Ho fatto solo questo di male Cavolo ma devi votarmi s x.com