la tigre alessandro benvenuti e marina massironi protagonisti del brillante testo di ramon madaula

Questa sera, a Roma, torna in scena “La Tigre” di Ramon Madaula. Alessandro Benvenuti e Marina Massironi portano sul palco una storia brillante, diretta dallo stesso Benvenuti. Lo spettacolo è molto apprezzato e richiama un pubblico curioso di vedere due grandi attori italiani alle prese con un testo che fa sorridere e riflettere.

ROMA – E' nei teatri italiani, in questo periodo, "La Tigre" di Ramon Madaula, interpretato da Alessandro Benvenuti e Marina Massironi con la regia dello stesso Alessandro Benvenuti. Lui, un rinomato specialista dello sviluppo personale, è lì per un servizio fotografico destinato al supplemento domenicale di una importante rivista: un riconoscimento al quale tiene tantissimo. Lei è l'importante fotografa che dovrà immortalarlo. Il confronto tra una donna di sostanza e un uomo di fumo. Si potrebbe dire tra il "pratico" e l'"ideale". L'idea di uno spazio scenico fatto da due corpi, raccontato da sole luci.

Due personalità si confrontano in un dialogo sincero e riflessivo sulla felicità.

Argomenti discussi: Due visioni del mondo a confronto. Duello fra Massironi e Benvenuti; Alessandro Benvenuti porta in scena il suo spettacolo Pillole di me.

