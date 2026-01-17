Caltagirone Pd e M5S tendono la mano a De Luca | Costruiamo insieme un' alternativa al centrodestra

Caltagirone, Pd e M5S collaborano con De Luca per creare un’alternativa al centrodestra. L’obiettivo è affrontare le criticità della regione, nonostante il suo bilancio importante e i fondi europei ricevuti. È essenziale individuare soluzioni concrete per migliorare la gestione e rispondere alle esigenze dei cittadini, puntando a un percorso condiviso di sviluppo e stabilità.

«È fondamentale sapere come risolvere i problemi per governare una regione che ha un bilancio importante ma anche tantissime criticità che ci trasciniamo da anni, nonostante sia la regione che ha ricevuto più fondi europei in assoluto». Lo ha dichiarato Luigi Sunseri, deputato del Movimento 5 Stelle all'Assemblea Regionale Siciliana, intervenendo nel corso della mattinata al Centro Studi "Ti Amo Sicilia", a Caltagirone, presso la Galleria Don Sturzo. «Cominciamo a immaginare un percorso che ci conduca a un governo responsabile, con idee chiare, capace di portare avanti vere leggi di riforma che stravolgano nella loro essenza questa regione», ha aggiunto Sunseri.

