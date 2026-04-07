Lutto all'ospedale Pascale di Napoli | è morta Nelly Farinari direttrice amministrativa

All'ospedale Pascale di Napoli si è verificato il decesso di Vincenza Farinari, nota come Nelly, che ricopriva il ruolo di direttrice amministrativa presso l'Istituto Tumori della città. La sua scomparsa è avvenuta inaspettatamente, a circa un mese dal raggiungimento dell'età pensionabile. La dirigente è deceduta in un momento in cui si preparava a lasciare il suo incarico dopo anni di servizio.