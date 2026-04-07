Lutto all'ospedale Pascale di Napoli | è morta Nelly Farinari direttrice amministrativa
All'ospedale Pascale di Napoli si è verificato il decesso di Vincenza Farinari, nota come Nelly, che ricopriva il ruolo di direttrice amministrativa presso l'Istituto Tumori della città. La sua scomparsa è avvenuta inaspettatamente, a circa un mese dal raggiungimento dell'età pensionabile. La dirigente è deceduta in un momento in cui si preparava a lasciare il suo incarico dopo anni di servizio.
Vincenza Farinari, conosciuta come Nelly, dirigente dell'Istituto Tumori di Napoli, è scomparsa prematuramente; tra un mese sarebbe andata in pensione. È stato proprio l'ospedale Pascale, con un post sui social, ad annunciare la sua morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Grave lutto per l'Istituto Pascale di Napoli: addio a Nelly FarinariSi è spenta la direttrice della struttura amministrativa della ricerca dell'istituto tumori di Napoli.
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