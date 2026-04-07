Grave lutto per l' Istituto Pascale di Napoli | addio a Nelly Farinari

L'Istituto Pascale di Napoli ha perso Nelly Farinari, che ricopriva il ruolo di direttrice della struttura amministrativa dedicata alla ricerca. La notizia è stata confermata ufficialmente dall’istituto, che ha annunciato la scomparsa della donna. La Farinari era una figura nota all’interno dell’ente e il suo decesso rappresenta una perdita significativa per l’istituto. Sono ancora sconosciuti i dettagli circa le cause della morte.

Si è spenta la direttrice della struttura amministrativa della ricerca dell'istituto tumori di Napoli. Tra un mese sarebbe andata in pensione Grave lutto per l'istituto nazionale tumori di Napoli Pascale. Si è spenta Nelly Farinari, direttrice della struttura amministrativa della ricerca. A dare la triste notizia è stata la pagina social ufficiale dell'istituto: "Tra un mese sarebbe andata in pensione. Ci sarebbe arrivata un po’ prima del previsto, per via di quel cuore che, nell’ultimo anno, aveva iniziato a faticare. Eppure, non le aveva mai tolto il sorriso. Da trent’anni al Pascale, Nelly Farinari, direttore della struttura amministrativa della ricerca, era per tutti una presenza familiare: sempre disponibile, sempre attenta, capace di esserci davvero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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