Lussu e Rosselli | Valdo Spini svela i segreti del Novecento

Il prossimo 10 aprile alle 11, nel corso dell’ultimo appuntamento dei Venerdì del Castelvì di Sassari, il professor Valdo Spini parlerà di Emilio Lussu e Carlo Rosselli. La sessione si concentrerà sull’approfondimento delle vicende storiche e delle figure di questi due protagonisti italiani del Novecento. L’incontro si svolgerà in presenza e sarà aperto al pubblico interessato alla storia e alla cultura del secolo scorso.

Il professor Valdo Spini guiderà l’ultimo incontro dei Venerdì del Castelvì di Sassari dedicato a Emilio Lussu e Carlo Rosselli, in programma per venerdì 10 aprile dalle 11.30 alle 13.20 tramite collegamento telematico. L’appuntamento segna il termine delle attività per l’anno scolastico corrente di un progetto che da otto anni coinvolge docenti, studenti e cittadini interessati alla cultura e alla storia. Il Liceo Castelvì ha scelto di chiudere il ciclo esplorando le vicende di due figure chiave del Novecento, concentrandosi su elementi biografici di Lussu meno conosciuti al grande pubblico. Un ponte intellettuale tra Lussu e Rosselli. Il seminario si focalizzerà sull’intreccio tra i percorsi di Emilio Lussu e Carlo Rosselli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lussu e Rosselli: Valdo Spini svela i segreti del Novecento Novecento a 50 anni: i segreti del set di CasarolaIl 12 marzo 2026 segna un doppio anniversario nel mondo del cinema italiano: gli 85 anni dalla nascita di Bernardo Bertolucci e i cinquant’anni dal... L’intelligenza artificiale svela i segreti del cancroIl corpo umano funziona grazie a istruzioni genetiche estremamente precise, che guidano la crescita e il comportamento delle cellule. Si parla di: Ultimo incontro dei Venerdì del Castelvì di Sassari dedicato a Emilio Lussu. Ultimo incontro dei Venerdì del Castelvì di Sassari dedicato a Emilio LussuUltimo appuntamento dei Venerdì del Castelvì di Sassari dedicato a Lussu e Rosselli con un incontro online guidato dal professor Valdo Spini. sassarioggi.it A Quarrata il 24 gennaio il dibattito sul libro 'Sul colle più alto' di Valdo SpiniFirenze, 20 gennaio 2024 – Il 24 gennaio alle ore 21 al Circolo Arci di Quarrata (Pistoia) si svolgerà il dibattito sul libro 'Sul colle più alto' (edizioni Solferino, Milano) di Valdo Spini, ... lanazione.it