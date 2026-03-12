Novecento a 50 anni | i segreti del set di Casarola

Il 12 marzo 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario di Novecento, film diretto da Bernardo Bertolucci, e si celebra anche l’85° compleanno del regista stesso. La ricorrenza coinvolge il mondo del cinema italiano, che ricorda questa produzione cinematografica e la figura di Bertolucci. La data rappresenta un momento di riflessione sulla lunga storia di un’opera che ha lasciato un segno nel settore.

Il 12 marzo 2026 segna un doppio anniversario nel mondo del cinema italiano: gli 85 anni dalla nascita di Bernardo Bertolucci e i cinquant'anni dal film Novecento. In questa data, Valentina Ricciardelli ha condiviso ricordi personali legati al set di quel capolavoro, descrivendo l'atmosfera unica delle riprese a Casarola. La memoria della regista si concentra sui dettagli sensoriali di quel periodo storico, evocando gli odori delle stalle e il suono dei campanacci che risuonavano durante le scene rurali. Questi elementi non sono semplici aneddoti, ma costituiscono la base emotiva di un'opera che continua a definire l'identità cinematografica nazionale.