L’intelligenza artificiale svela i segreti del cancro

L'intelligenza artificiale sta analizzando le istruzioni genetiche che regolano il funzionamento del corpo umano, rivelando dettagli sui processi cellulari coinvolti nel cancro. Utilizzando algoritmi avanzati, i ricercatori studiano come le cellule si sviluppano e si comportano, con l’obiettivo di identificare caratteristiche specifiche di questa malattia. Questa tecnologia permette di approfondire le dinamiche genetiche alla base delle patologie oncologiche.

Il corpo umano funziona grazie a istruzioni genetiche estremamente precise, che guidano la crescita e il comportamento delle cellule. Il cancro può emergere quando queste istruzioni vengono alterate, permettendo alle cellule di accumulare errori genetici che le liberano dai normali meccanismi di controllo della divisione e della crescita. Uno dei segnali iniziali di questo processo sono le anomalie cromosomiche, cambiamenti nel numero o nella struttura dei cromosomi, che possono trasformare cellule sane in cellule tumorali. I ricercatori del gruppo Korbel presso EMBL Heidelberg hanno sviluppato un innovativo strumento basato sull'intelligenza artificiale per studiare come queste anomalie si manifestano.

