Luna | la missione storica di Artemis II i dialoghi le scoperte e gli esperimenti degli astronauti

Gli astronauti a bordo della navetta Orion, parte della missione Artemis II, sono Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Durante il viaggio, hanno condotto vari esperimenti e scambiato dialoghi con i controllori sulla Terra. La missione rappresenta un passo importante nel programma spaziale e coinvolge diverse attività di ricerca e monitoraggio durante il volo verso la Luna.

Lunedì 6 aprile, alle 13:56 (le 19,56 in Italia) EDT i quattro astronauti a bordo della missione Artemis II dell’agenzia spaziale statunitense, secondo la Nasa, hanno fatto la storia raggiungendo la distanza di 252.756 miglia (circa 406.000 km) dalla Terra. Questo traguardo significa che l’equipaggio di Artemis II è stato ad una distanza di 4.111 miglia superiore rispetto a quella raggiunta dalla missione Apollo 13 nel 1970.? Gli astronauti hanno chiesto il permesso di dare un nome a due crateri lunari. Hanno proposto Integrity, il nome della loro capsula, e Carroll, in onore della moglie del comandante Reid Wiseman, scomparsa nel 2020. “Ciao, Artemis 2, sono l’astronauta dell’Apollo Jim Lovell. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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