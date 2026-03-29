Il primo aprile alle 00:24, quattro astronauti partiranno a bordo della missione Artemis II, un lancio che segna un momento significativo per il programma spaziale. La missione rappresenta il primo viaggio con equipaggio in orbita lunare nel progetto Artemis. La partenza avviene da un centro spaziale e prevede il trasferimento su un veicolo di nuova generazione.

Il primo aprile a 00:24 potremmo assistere ad un importante pezzo di storia. Quattro astronauti di Artemis II saranno protagonisti di una missione senza precedenti. Dopo 54 anni l’uomo tornerà nell’orbita lunare. A compiere la missione ci saranno tre grandi primati che voleranno verso la Luna: la prima donna, il primo uomo di colore e il primo non americano Si avvicina sempre di più un evento senza precedenti:per il primo aprile è prevista una missione “epica”, definita così dagli stessi astronauti della Nasa che prenderanno parte all’impresa che li porterà nell’orbita lunare. Dopo una lunga attesa, la partenza sembra prossima e coinvolgerà volti destinati ad entrare nella storia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Direzione Luna, la missione epica degli astronauti Artemis II

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