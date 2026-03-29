Luna gli astronauti di Artemis II pronti a una missione epica Incredibile privilegio dice la prima donna destinata a raggiungere l' orbita lunare

Quattro astronauti si preparano a partire per Artemis II, una missione che li condurrà in orbita lunare. La prima donna tra loro ha descritto l’esperienza come un privilegio incredibile. La missione rappresenta un passo importante nel programma spaziale, con l’obiettivo di testare le capacità della capsula e delle tecnologie coinvolte prima di future esplorazioni.

Un’avventura 'epicà: così i quattro astronauti di Artemis II hanno definito la loro missione, destinata a raggiungere l’orbita lunare. Sono arrivati a Cape Canaveral (Florida) e, dopo i rinvii dovuti ai problemi tecnici allo stadio superiore del lanciatore e nel pieno della riorganizzazione dei programmi di esplorazione annunciata dalla Nasa, ora sono concentrati in vista del lancio, in programma il primo aprile. «Non penso ad altro», ha detto il comandante Reid Wiseman della Nasa. Con lui sono pronti a volare e a collezionare primati il pilota Victor Glover, anche lui della Nasa e prima persona di colore a volare oltre l’orbita terrestre, la specialista di missione Christina Koch (Nasa), prima donna a volare verso la Luna, che considera partecipare a questa missione «un privilegio e una responsabilità incredibili». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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