Nella chiesa sconsacrata di Santa Rita da Cascia in Campitelli è stata allestita la camera ardente per Roberto Arditti, giornalista di 60 anni deceduto il 2 aprile a causa di un infarto. Amici e colleghi si sono alternati tra i presenti, portando il loro saluto e rendendo omaggio al professionista, conosciuto per la sua onestà e il garbo. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento e rispetto.

La camera ardente per Roberto Arditti, aperta nella chiesa sconsacrata di Santa Rita da Cascia in Campitelli, ha visto un via vai di colleghi e amici di sempre avvicendarsi per tributare l’ultimo saluto al giornalista, morto a 60 anni il 2 aprile scorso, dopo essere stato colpito da un infarto. Tra i primi ad arrivare, il vicepresidente della Camera e deputato di FI Giorgio Mulè, e la capogruppo in Senato di Forza Italia Stefania Craxi. In rappresentanza del Comune di Roma, invece, c’era l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo, Alessandro Onorato. Il funerale sarà celebrato domani (8 aprile ndr), nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultimo addio a Roberto Arditti, il tributo di amici e colleghi alla camera ardente: perdiamo un gigante di onestà e garbo

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Temi più discussi: Addio Roberto Arditti, chi era e le cause della morte: l'ultimo gesto di generosità; Morto Roberto Arditti, il giornalista aveva 60 anni; ADDIO A ROBERTO ARDITTI, GIÀ DIRETTORE DEL TEMPO; Addio a Roberto Arditti, giornalista ed ex direttore de Il Tempo.

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I funerali di Roberto Arditti avranno luogo l’8 aprile alle ore 15 nella chiesa di sant’Ignazio di Loyola a Roma. La camera ardente sarà allestita il 7 aprile a Santa Rita da Cascia in Campitelli dalle ore 15. #robertoarditti #funerali - facebook.com facebook

È morto il giornalista Roberto Arditti. Già direttore del Tempo, autore e consulente di comunicazione, figura di spicco del mondo dell’informazione e delle istituzioni. di #AntonelloVirgili x.com