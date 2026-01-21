Valentino una rosa rossa per l' ultimo saluto alla camera ardente

Valentino, noto stilista e icona della moda italiana, viene ricordato con un gesto semplice ma significativo: una rosa rossa posta sulla bara durante l’ultimo saluto alla camera ardente in piazza Mignanelli. L’atmosfera è di rispetto e commozione, con la presenza di familiari e amici che rendono omaggio alla sua figura. Un momento di sobria contemplazione per celebrare la vita e il contributo di un grande artista.

L'arrivo del feretro in piazza Mignanelli, sulla bara una sola rosa rossa. Silenzio e rispetto. Il sorriso tenero e commosso di Giancarlo Giammetti, il primo ad aspettarlo fuori dal portone della fondazione, casa d'arte e luogo dell'anima dell'ultimo imperatore. L'addio a Valentino è iniziato alla camera ardente alle 11 di mercoledì mattina: lo saluta la famiglia della moda e la sua Roma.

