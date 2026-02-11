Davide Spanu l' ultimo saluto al 43enne morto nell' incidente sulla Pontina

Questa mattina, i familiari di Davide Spanu si sono riuniti davanti alla bara nel luogo dell’incidente, a Sabaudia. La famiglia, ancora sotto shock, ha dato l’ultimo saluto al 43enne di Latina, deceduto lunedì sera in un incidente sulla Pontina. Le autorità hanno effettuato un esame esterno sul corpo, mentre si aspetta l’autopsia per chiarire le cause esatte. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

E' stato effettuato un esame esterno sul corpo di Davide Spanu, il 43enne di Latina che ha perso la vita lunedì sera in un incidente stradale avvenuto la Pontina, nel territorio di Sabaudia.Un accertamento disposto dalla procura, al termine del quale la salma è stata restituita ai familiari per.

