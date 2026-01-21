Jason Statham rende omaggio agli stuntman | Eroi non celebrati del cinema meritano una categoria agli Oscar

Jason Statham rende omaggio agli stuntman, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel cinema d’azione. Considerati spesso invisibili, questi professionisti contribuiscono in modo decisivo alle scene più impegnative, pur restando poco riconosciuti. Statham sottolinea l’importanza di creare una categoria agli Oscar per onorare questi “eroi non celebrati”, evidenziando quanto siano fondamentali per la riuscita delle sequenze più intense e spettacolari.

Di azione se ne intende, eccome. E Jason Statham sa bene che l’azione, quella vera, spesso non ha un volto. O meglio: non ha un nome nei titoli in grassetto. A ricordarlo èlo stesso attore, che alla prima londinese del suo nuovo film ‘Shelter’ ha acceso i riflettori sugli stuntman, definendoli senza mezzi termini “gli eroi non celebrati del cinema”. Cosa ha detto. Jason Statham: “Da bambino volevo fare lo stuntman”. Parlando con la stampa britannica, Statham ha rivelato un dettaglio personale. Da bambino non sognava Hollywood, ma i set più pericolosi. “Volevo fare lo stuntman”, ha raccontato. Un’ambizione rimasta viva, trasformata oggi in rispetto assoluto per chi rischia il corpo, spesso nell’ombra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

JASON STATHAM SAVED DROWNING STUNTMAN ON SET

