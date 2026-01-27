L’età dei social non è una questione tecnica ma educativa come sostiene Daniele Novara
L’uso dei social media richiede una riflessione educativa più che tecnica. È importante valutare quando i giovani siano pronti ad affrontare queste piattaforme, superando la semplice alfabetizzazione digitale. La preparazione emotiva e sociale rappresenta un elemento fondamentale per un approccio consapevole e responsabile ai social media.
Chiedersi quando un ragazzo o una ragazza sia davvero pronto ad affrontare i social media senza esserne travolto non è una questione di competenze digitali, né di semplice alfabetizzazione tecnologica. È una questione educativa, culturale e profondamente antropologica. I social non sono strumenti neutri: sono ambienti, ecosistemi relazionali e cognitivi che modellano comportamenti, emozioni, identità. Entrarvi significa esporsi a una forza formativa potentissima, che agisce ben oltre la volontà individuale. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
L'età dei social non è una questione tecnica, ma educativa come sostiene Daniele Novara; OpenAI lancia l'algoritmo per la verifica dell'età su ChatGpt: Controlliamo i comportamenti e gli orari in cui l'utente è attivo; La Francia pronta a vietare i social media ai minori di 15 anni?; Francia, Camera approva lo stop ai social per chi ha meno di 15 anni.
