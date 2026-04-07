Crisi LuisaViaRoma chiude il negozio di via Tosinghi

Un negozio di lusso situato in una via centrale di Firenze ha chiuso al pubblico senza preavviso. La decisione è stata annunciata senza comunicazioni precedenti ai rappresentanti istituzionali, provocando proteste da parte di un sindacato dei lavoratori. La Filcams Cgil ha definito l’atto come un “sfregio gravissimo” e ha richiesto interventi immediati. La chiusura ha lasciato senza servizio clienti e senza lavoro alcuni dipendenti.

Intanto la Regione Toscana convoca un tavolo urgente. La Filcams Cgil: “Sfregio gravissimo” Il negozio fiorentino di Luisa via Roma di via Tosinghi chiude al pubblico. La decisione, che sarebbe stata annunciata senza alcuna comunicazione preventiva al tavolo istituzionale, ha subito suscitato le proteste della Filcams Cgil che parla di “sfregio gravissimo” e chiede interventi urgenti alle istituzioni. In quell’occasione, l’azienda si era anche impegnata a mantenere inalterata la piattaforma digitale esistente. Oggi, spiega la Filcams Cgil, quell’impegno non sarebbe però stato rispettato: i dipendenti diretti di Luisa Via Roma sarebbero stati sollecitati a collaborare alla creazione e gestione di una piattaforma digitale destinata a una futura Newco, finanziata da alcuni soci non fondatori dell’azienda. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it LuisaViaRoma, chiuso il negozio in via TosinghiFirenze, 7 aprile 2026 – Il negozio di LuisaViaRoma in via Tosinghi, oggi, chiude al pubblico. Presidio dei lavoratori di LuisaViaRoma davanti al negozio, timori per il futuro. “Oltre 100 uscite in 18 mesi” \ VIDEOPreoccupazione tra i lavoratori di Luisa Via Roma dopo l’annuncio di una possibile discontinuità aziendale attraverso una ristrutturazione che... Temi più discussi: La crisi di LuisaViaRoma. Chiesta cassa per cessazione. Ma la proprietà rilancia; LuisaViaRoma verso il concordato in liquidazione: confronto aperto in Regione Toscana; Vicina all'addio Luisa Via Roma. Chiesta la liquidazione semplificata della catena di negozi del fashion, fisici e online; Luisa Via Roma vicina al concordato semplificato in liquidazione. Luisaviaroma, istanza per concordato in continuitàLuisaviaroma avvia un’istanza prenotativa per il concordato in continuità, con aumento di capitale fino a 15 milioni e dialogo aperto con investitori. businesspeople.it LuisaviaRoma, la vertenza tra speranze e preoccupazioniIl consigliere per le crisi aziendali Valerio Fabiani: Ci sono nuovi investitori. Di tutt'altro avviso Filcams Cgil: Da parte dell'azienda nessun impegno a tutela dell'occupazione ... rainews.it LuisaviaRoma, la vertenza tra speranze e preoccupazioni "Ci sono possibili investitori". E' Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del presidente della Regione Toscana Giani, a comunicarlo, dopo la riunione sul noto marchio di moda con sede a Fire - facebook.com facebook La crisi di LuisaViaRoma. Dipendenti verso lo sciopero x.com