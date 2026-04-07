LuisaViaRoma chiuso il negozio in via Tosinghi

Oggi il negozio di LuisaViaRoma situato in via Tosinghi a Firenze ha chiuso le sue porte al pubblico. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale da parte della Filcams-Cgil e della Rsa. La chiusura avviene senza ulteriori dettagli sulla durata o sui motivi specifici, e non sono stati resi noti eventuali piani futuri per l’attività.

Firenze, 7 aprile 2026 – Il negozio di LuisaViaRoma in via Tosinghi, oggi, chiude al pubblico. Lo fanno sapere in una nota la Filcams-Cgil e la Rsa. “Queste iniziative – accusa il sindacato – rappresentano uno sfregio gravissimo al tavolo istituzionale, una delegittimazione inaccettabile”, e c’è da chiedersi se “il commissario nominato dal Tribunale ha avvallato formalmente queste iniziative". Il sindacato chiede la riconvocazione del tavolo in Regione, e che sia invitato a partecipare anche il commissario. Al tavolo dello scorso 31 marzo peraltro, secondo la Filcams, non solo non era stata fatta "menzione alcuna" della chiusura di via Tosinghi, ma "l'azienda si era presa l'impegno di mantenere inalterata la piattaforma digitale in essere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - LuisaViaRoma, chiuso il negozio in via Tosinghi Presidio dei lavoratori di LuisaViaRoma davanti al negozio, timori per il futuro. “Oltre 100 uscite in 18 mesi” \ VIDEOPreoccupazione tra i lavoratori di Luisa Via Roma dopo l’annuncio di una possibile discontinuità aziendale attraverso una ristrutturazione che... Monza, il "mistero" del negozio chiuso in centroIl consiglio (almeno per il momento) da parte del personale è quello di rivolgersi per gli eventuali acquisti al centro commerciale Carosello di... Si parla di: LuisaViaRoma verso il concordato in liquidazione: confronto aperto in Regione Toscana. LuisaViaRoma, chiuso il negozio in via TosinghiLa nota di Filcams Cgil e Rsa: Uno sfregio gravissimo al tavolo istituzionale, una delegittimazione inaccettabile. Chiesta la riconvocazione del tavolo in Regione ... lanazione.it Firenze, chiuso il negozio di Luisa Via Roma in via TosinghiResta aperto solo il negozio di via Roma. L’allarme dei sindacati: «Uno sfregio al tavolo istituzionale sulla crisi» ... corrierefiorentino.corriere.it