PSG blindato Fabian Ruiz | rinnovo a vita per lo spagnolo! I dettagli del nuovo contratto

Il Paris Saint-Germain ha annunciato il rinnovo a vita del centrocampista Fabian Ruiz, consolidando il suo ruolo nella squadra. L’accordo, che estende la permanenza dello spagnolo, mira a rafforzare il reparto mediano e a mantenere stabile il progetto sportivo del club. Con questa mossa, il PSG si protegge da eventuali tentazioni di altri club, tra cui alcuni interessamenti dalla Turchia.

Fabian Ruiz lascia il PSG? "In arrivo una grossa offerta al calciatore" - L'ex calciatore del Napoli, Fabian Ruiz, potrebbe lasciare il PSG già a partire dai prossimi giorni? msn.com

Fabian Ruiz a scadenza con il PSG nel 2027: "Rinnovo? Qui sono felice" - Dal suo trasferimento dal Napoli avvenuto nell'estate 2022, Fabian Ruiz ha scalato le gerarchie diventando un pilastro della squadra che ha dominato in Patria ed in Europa in lungo ed in largo. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.