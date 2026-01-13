PSG blindato Fabian Ruiz | rinnovo a vita per lo spagnolo! I dettagli del nuovo contratto
Il Paris Saint-Germain ha annunciato il rinnovo a vita del centrocampista Fabian Ruiz, consolidando il suo ruolo nella squadra. L’accordo, che estende la permanenza dello spagnolo, mira a rafforzare il reparto mediano e a mantenere stabile il progetto sportivo del club. Con questa mossa, il PSG si protegge da eventuali tentazioni di altri club, tra cui alcuni interessamenti dalla Turchia.
, allontanate le sirene dalla Turchia Il Paris Saint-Germain blinda la propria mediana. Secondo quanto riferito dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, i Parigini sono a un passo dall’ufficializzare il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz fino al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
