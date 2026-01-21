Il calcio è uno sport di me**a lo sfogo dell' allenatore del Psg Luis Enrique | cosa è successo

Nel calcio, il risultato può spesso sorprendere, indipendentemente dalla superiorità mostrata sul campo. Recentemente, l’allenatore del Psg Luis Enrique ha espresso il suo disappunto commentando una sconfitta, definendo lo sport “di me**a”. Questo episodio evidenzia come, nonostante le strategie e il controllo del gioco, le emozioni e le delusioni restino parte integrante di questa disciplina.

Che il calcio sia uno sport in cui per vincere non conta dominare sull'avversario, collezionando occasioni da rete e calci d'angolo o facendo registrare una netta superiorità nel possesso palla rispetto agli avversari è cosa risaputa, ma ciò non significa che questa consapevolezza possa rendere meno amara una sconfitta arrivata dopo un match a senso unico: un esempio lampante di questo genere di frustrazione è il commento dell'allenatore del Psg Luis Enrique, che senza troppi giri di parole ha parlato di "uno sport di me**a". Ovviamente si tratta dello sfogo post partita del tecnico spagnolo dopo la conclusione del match tra Sporting Lisbona e Paris Saint-Germain che si è disputato ieri, mercoledì 21 gennaio, nell'Estádio José de Alvalade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Psg, Luis Enrique furioso dopo la sconfitta con lo Sporting CP: «Il calcio è uno sport di m..da!»Il Paris Saint-Germain ha subito una sconfitta inaspettata contro lo Sporting CP in Champions League, suscitando reazioni di delusione tra i dirigenti e i tifosi.

