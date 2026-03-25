A San Casciano torna la magia del Medioevo con il Carnevale Sancascianese

A San Casciano si ripresenta il Carnevale Medievale, con l’edizione 2026 che ha preso il via. La manifestazione vede protagonisti carri allegorici, gruppi in costumi storici e spettacoli dedicati al Medioevo. La celebrazione coinvolge diverse associazioni locali e si svolge tra sfilate, musica e rappresentazioni teatrali che richiamano il periodo storico. L’evento si svolge nel centro cittadino e si svolge durante il fine settimana.

La macchina spettacolare del Carnevale Medievale Sancascianese, edizione 2026, si è messa in moto. Il grande show che ribalta i ruoli, unisce bandiere e vocazioni della comunità sancascianese, invita a condividere valori, obiettivi, nel segno dell'artigianalità artistica ispirata al Medioevo sta prendendo forma nel capannone comune situato in località Ponterotto, nel comune di San Casciano in Val di Pesa (FI). È in questo spazio che da settimane i volontari e le volontarie delle cinque contrade Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre, si preparano ad aprire il monumentale volume della storia intriso di fantasia, immaginazione e... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - A San Casciano torna la magia del Medioevo con il Carnevale Sancascianese Articoli correlati Gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana dietro la campagna social del Carnevale Medievale di San CascianoFoto, video, reel e stories: ragazzi delle classi 3H, 3Q e 5H alle prese con un vero progetto professionale per promuovere l'evento del 29 marzo. Gli studenti del liceo artistico di Porta Romana progettano la comunicazione social per il Carnevale Medievale SancascianeseAppena presentata alla stampa la campagna social progettata e realizzata dagli studenti delle classi 3H, 3Q e 5H del dipartimento... Una selezione di notizie su San Casciano Temi più discussi: San Casciano si veste… di verde: venerdì 20 marzo è tempo di Sancatrizio; Set a San Casciano in Val di Pesa per il corto toscano Sabato; Bambino si sente male alle scuole elementari di San Casciano: portato al Meyer con il Pegaso, in codice rosso; Tutto iniziò nel 1661: Rocca San Casciano rinnova il Voto tra fede, memoria e tradizione. I tesori etruschi di San Casciano in mostra a BerlinoAl loro primo, e forse unico, viaggio all’estero, i Bronzi etruschi e romani di San Casciano dei Bagni sono approdati a Berlino per una mostra straordinaria alla James Simon Galerie, nella celebre ... ilmessaggero.it San Casciano a porte aperte. La chiesa riprende vita dopo dieci anni di chiusuradi Claudio RoselliSANSEPOLCRORiapre la piccola chiesa di San Casciano sulla collina di Sansepolcro, al termine della salita di via dei Molini. Qui stasera arriverà la processione a chiusura del mese ... lanazione.it SAN CASCIANO - Ciprian Ciobanu si ispira al Carnevale Medievale Sancascianese e scrive una poesia per le cinque contrade. Emozione tradotta in versi da questo "veterano" spettatore della manifestazione, che andrà in scena domenica 29 marzo per le vie - facebook.com facebook