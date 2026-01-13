Paramount porta Warner Bros Discovery in tribunale | al centro della contesa l’accordo con Netflix

Paramount ha avviato un'azione legale contro Warner Bros. Discovery, coinvolgendo l’accordo con Netflix. La disputa tra le principali case di produzione hollywoodiane si intensifica, in seguito alle recenti intese con il colosso dello streaming e alle proposte di David Ellison. La vicenda evidenzia le tensioni nel settore dell'intrattenimento e le sfide legate ai diritti e alle strategie commerciali delle major.

Continua la guerra tra le major di Hollywood dopo l'accordo con il colosso dello streaming e l'offerta del gruppo di David Ellison. Paramount Skydance ha intentato una causa nei confronti di Warner Bros. Discovery con l'obiettivo di costringere la società a divulgare la valutazione di Discovery Global nel contesto del valore complessivo della transazione con Netflix, inclusa la quantità di debito che verrà trasferita a Discovery Global. Secondo Paramount, si tratta di dettagli essenziali per valutare il valore complessivo per gli azionisti dell'accordo con Netflix rispetto all'offerta di Paramount. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

