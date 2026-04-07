Il 6 aprile, Lufthansa ha celebrato i cento anni di attività a Berlino con un evento speciale. Durante la giornata, è stato presentato un nuovo modello di aereo, il Boeing denominato “Berlin”. La compagnia ha ripercorso le tappe della propria storia partendo dai primi collegamenti aerei avviati nel 1926, sottolineando l’evoluzione del servizio nel corso di un secolo.

Lufthansa ha festeggiato il 6 aprile l’avvenuta centenaria attività di volo a Berlino, ricordando l’inizio dei collegamenti aerei partiti nel 1926. L’evento celebrativo ha messo in risalto le radici della compagnia, che un secolo fa operava come Luft Hansa. In quell’occasione, i primi velivoli avevano lasciato la pista dell’aeroporto di Berlino-Tempelhof per raggiungere le città di Colonia e Zurigo. Per rendere omaggio a questa ricorrenza, due aeromobili di ultima generazione, un Airbus A350-900 e un Boeing 787-9, sono partiti da Monaco e Francoforte. Entrambi i velivoli sfoggiavano una colorazione blu speciale per l’anniversario, dominata da una gru bianca di dimensioni extra large. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lufthansa vola nel centenario: a Berlino svela il Boeing “Berlin

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