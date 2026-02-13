Da Berlino a Bologna | the vinyl market Berlin arriva a Eufonica

The Vinyl Market Berlin arriva a Bologna, portando la sua atmosfera unica nel festival Eufonica 2026. Da Berlino a Bologna, il format internazionale dedicato alla cultura del vinile si presenta con stand, dischi rari e musica dal vivo. Gli appassionati potranno scoprire nuove release, scambiare opinioni e ascoltare DJ set dedicati alle sonorità analogiche. È un’occasione per i collezionisti e i curiosi di immergersi nel mondo del vinile, proprio qui, in Italia.

The Vinyl Market Berlin, format internazionale dedicato alla cultura del vinile, entra ufficialmente nel programma di Eufonica 2026, portando a Bologna un'esperienza che unisce musica, ricerca sonora e comunità musicale. Nato a Berlino e creato da Jasmin Jost, diventato negli anni un punto di riferimento europeo per collezionisti, DJ, etichette indipendenti e appassionati, il The Vinyl Market Berlin si distingue per la qualità della selezione e per l'atmosfera che si crea attorno ai dischi: uno spazio da esplorare con calma, dove l'ascolto incontra lo scambio e la dimensione sociale della musica.

