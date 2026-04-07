Lucchese verso il D-day Inizia il conto alla rovescia

La partita decisiva si avvicina e domenica si saprà se la squadra avrà ottenuto la promozione in serie D con due turni di anticipo o se sarà necessario aspettare un’altra settimana per festeggiare. La stagione sta per concludersi e i tifosi seguono con attenzione gli ultimi sviluppi della classifica. Se la squadra vincerà, raggiungerà il traguardo prima del previsto; in caso contrario, il campionato continuerà ancora per qualche giorno.

L’attesa sta per finire. Domenica sapremo se la Lucchese sarà riuscita a conquistare la promozione in serie D con due giornate di anticipo, oppure se bisognerà aspettare altri sette giorni per fare festa. Inizia oggi la settimana più importante della stagione, quella che porterà alla sfida contro il Perignano. Se giorni di lavoro, sia fisico che mentale da "scaricare" poi sul prato del Porta Elisa. La Lucchese arriva al D-day forte degli 8 punti di vantaggio sulla coppia Viareggio-Zenith Prato, a confronto diritto allo stadio dei Pini. Si tratta di un margine ampio e rassicurante, da gestire con intelligenza, senza farsi prendere dalla frenesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese verso il D-day. Inizia il conto alla rovescia Al via il conto alla rovescia verso La Chianina Ciclostorica 2026Arezzo, 28 gennaio 2026 – Al via il conto alla rovescia per La Chianina Ciclostorica 2026. Leggi anche: Avviato il conto alla rovescia verso i 41' Giochi nazionali estivi – Special olympics Temi più discussi: Lucchese verso il D-day. Inizia il conto alla rovescia; Lucchese, è iniziata la settimana del D-Day; Tennistavolo Lucca, risultati contrastanti nella penultima giornata di campionato; Scheda Lucchese - Serie C Girone B Italia - 2024-25. Lucchese verso il D-day. Inizia il conto alla rovesciaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Lucchese - Iniziato il conto alla rovescia. La Pantera in cammino verso la serie DPirozzi, il 12 aprile, al Porta Elisa, contro il Perignano, dovrebbe riavere a disposizione il bomber Riad per chiudere i conti ... sport.quotidiano.net Super Vittoria Avanti verso la prossima partita della Viareggio Cup di venerdì! #LuccheseCalcio #ViareggioCup #Lucca - facebook.com facebook