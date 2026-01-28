al via il conto alla rovescia verso la chianina ciclostorica 2026

Arezzo si prepara a ospitare l’edizione 2026 della Chianina Ciclostorica. Il conto alla rovescia è iniziato: domenica 1 febbraio si aprono le iscrizioni online per partecipare. Centinaia di ciclisti italiani e stranieri hanno già in mente di pedalare lungo i percorsi che attraversano Marciano della Chiana, come fanno da anni. L’evento si avvicina e l’atmosfera tra gli appassionati si fa sempre più carica di entusiasmo.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Al via il conto alla rovescia per La Chianina Ciclostorica 2026. La prima tappa del cammino verso la dodicesima edizione è fissata per domenica 1 febbraio quando verranno aperte le iscrizioni on-line per partecipare a un evento che, anno dopo anno, riunisce a Marciano della Chiana centinaia di appassionati di ciclismo dall’Italia e dall’estero. La Chianina sarà da venerdì 12 a domenica 14 giugno e rinnoverà un format ormai collaudato dove le due-ruote torneranno a essere volano di aggregazione, socializzazione, incontro e divertimento, ma anche di promozione territoriale attraverso molteplici iniziative collaterali che nel fine settimana permetteranno di valorizzare la storia, i sapori, l’arte, le tradizioni e la cultura della Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

