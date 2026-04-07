Lucca | salva le botteghe l’appello per battere caro energia e online

A Lucca, Michela Fucile, presidente di Confartigianato Imprese, ha rivolto un appello ai residenti della provincia affinché sostengano le botteghe artigiane locali. La richiesta mira a contrastare gli effetti dell’aumento dei costi energetici, che stanno influenzando le piccole imprese e le attività tradizionali della zona. L’obiettivo è mantenere vive le attività artigianali e preservare il tessuto commerciale di Lucca.

Michela Fucile, al vertice di Confartigianato Imprese Lucca, lancia un appello ai residenti della provincia affinché sostengano gli artigiani locali per contrastare l’impatto dei costi energetici. L’iniziativa nasce dalla necessità di proteggere le botteghe lucchesi che, nonostante il caro energia e la pressione del commercio elettronico, continuano a offrire i propri servizi quotidianamente senza cedere. La presidente Fucile sottolinea come l’attuale scenario economico stia pesando duramente non solo sulle spese delle famiglie, ma anche sulla sostenibilità operativa di chi lavora nel settore dell’artigianato. Il valore della prossimità contro l’avanzata digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca: salva le botteghe, l’appello per battere caro energia e online Caro energia, il governo prepara le misure di sostegno: ecco tutte le idee sul tavoloIl governo continua a studiare possibili misure selettive di intervento sul caro energia, vista la fiammata dei prezzi delle materie prime legata al... Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italianeLa nuova escalation in Iran sta già spingendo verso l'alto petrolio e gas sui mercati internazionali. Via le botteghe, dentro kekab e ‘calamite’ per turisti. E così il centro di Lucca cambia voltoLucca, 10 agosto 2025 – C’è stata la cover mania, poi il boom dei negozi di cannabis light: adesso a esplodere in centro storico sono i gift shop. Tra un borsa con scritto ‘Ciao bella’, un Pinocchio ... lanazione.it I luoghi storici del commercio: nasce un albo per raccogliere le più antiche botteghe di LuccaLucca, 17 ottobre 2025 – Alcune insegne sbiadiscono, altre continuano a raccontare una tradizione locale tramandata di generazione in generazione. E’ per loro che l’amministrazione comunale ha ... lanazione.it