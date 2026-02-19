Kelvin Davis torna a combattere contro Ivan Redkach dopo la sconfitta subita con Albright. La serata di pugilato a Chartway Arena vede il ritorno di Davis, deciso a riscattarsi e a dimostrare il suo valore. Redkach, noto per il suo stile aggressivo, vuole conquistare la vittoria per risollevare la propria carriera. Entrambi i pugili si allenano intensamente, pronti a dare il massimo sul ring. L’incontro promette emozioni forti e colpi di scena a ogni round. La folla aspetta con ansia il match di questa sera.

La serata di pugilato in programma a Chartway Arena riporta Kelvin Davis sul ring contro Ivan Redkach, in un incontro pensato per consolidare la fase di ricostruzione della carriera dell’atleta locale dopo la nettissima sconfitta subita contro Nahir Albright. L’esito è stato strutturato come un’occasione controllata per misurare i progressi e offrire a Davis una possibilità concreta di risalire la china. Davis torna al centro del ring nella cornice di casa con l’obiettivo di recuperare fiato e fiducia, dopo l’impatto della prova contro Albright nel giugno 2025. Il verdetto ufficiale fu una decisione a maggioranza, ma l’incontro fu segnato da un dominio netto di Albright: l’avversario impose ritmo e controllo, e Davis rispose mirando a reagire piuttosto che a provocare l’azione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kelvin torna sul ring contro Ivan Redkach dopo la sconfitta con Albright

