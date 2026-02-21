Floyd Mayweather torna sul ring con un accordo sportivo

Floyd Mayweather ha firmato un nuovo accordo con CSI Sports e Fight Sports, alimentando le voci di un suo possibile ritorno sul ring. La notizia arriva mentre l’ex campione si prepara a partecipare a eventi e incontri promozionali. Mayweather, noto per le sue prestazioni spettacolari, sta valutando la possibilità di tornare alla boxe professionistica. La decisione potrebbe cambiare gli sviluppi del suo futuro sportivo e le prossime sfide in programma.

Nel contesto di un possibile ritorno al pugilato professionistico, Floyd Mayweather ha siglato un accordo con CSI Sports e Fight Sports che segna una svolta significativa rispetto agli ultimi anni di attività, in cui ha partecipato principalmente a esibizioni e a ruoli promozionali. L'annuncio è accompagnato dall'impegno di tornare a competere in incontri regolamentati, mirando a nuove prestazioni di livello globale e a una risonanza pubblica ancora maggiore. La collaborazione tra Mayweather e i due organismi promozionali prevede una futura partecipazione ufficiale ai sensi delle regole professionistiche, dopo l'esibizione imminente contro Mike Tyson.

