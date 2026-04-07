Lourdes sotto choc autista ligure muore travolto dal suo stesso pullman il giorno di Pasqua

Un’autista ligure ha perso la vita durante un incidente avvenuto il giorno di Pasqua, quando è stato travolto dal suo stesso pullman. La tragedia si è verificata mentre l’uomo stava tornando verso Genova dopo aver accompagnato dei pellegrini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvargli la vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

La tragedia si è verificata mentre l’autista tornava verso Genova dopo aver accompagnato dei pellegrini. Da una prima ricostruzione, sembra che l’autista di 55 anni avrebbe parcheggiato il mezzo in pendenza e sarebbe stato travolto dal pullman. Su Facebook qualcuno ha ironizzato sull’accaduto Una tragedia inspiegabile è accaduta a Lourdes, dove un autista originario di Genova, precisamente di Isola del Cantone, ha perso la vita dopo essere stato investito dal pullman che guidava.Federico Prato, questo il suo nome, aveva 55 anni, e stando all’identificazione, lavorava per una ditta di autonoleggio di Savignone. Una tragedia senza precedenti consumatasi proprio nel giorno di Pasqua, intorno alle 21. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lourdes sotto choc, autista ligure muore travolto dal suo stesso pullman il giorno di Pasqua Autista ligure travolto e ucciso dal proprio pullman a Lourdes, i magistrati francesi indagano su guasto o disattenzioneUn pellegrinaggio al santuario di Lourdes si è trasformato in dramma domenica sera, intorno alle ore 21, quando l’autista cinquantacinquenne del... Tragedia a Lourdes: morto Federico Prato, autista genovese, schiacciato dal suo pullmanPer motivi da chiarire il pullman, fermo in un’area in pendenza, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente mentre l’autista - che si trovava...