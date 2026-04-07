Tragedia a Lourdes | morto Federico Prato autista genovese schiacciato dal suo pullman

Nella serata di Pasqua a Lourdes si è verificato un incidente che ha causato la morte di un autista ligure, rimasto schiacciato dal suo pullman. L’uomo, di origini genovesi, era al volante quando si è verificato l’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Per motivi da chiarire il pullman, fermo in un’area in pendenza, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente mentre l’autista - che si trovava all’esterno - avrebbe tentato di fermarlo, restando travolto Tragedia nella serata di Pasqua a Lourdes, dove un autista ligure ha perso la vita dopo essere stato travolto dal suo pullman. La vittima è Federico Prato, 55 anni, originario di Isola del Cantone. L’uomo si trovava in Francia per accompagnare un gruppo di pellegrini italiani quando si è verificato il drammatico incidente. Secondo quanto riportato dai media francesi, l’incidente è avvenuto domenica 5 aprile, verso le 21, in avenue Monseigneur Rodhain. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Argomenti più discussi: Lourdes, autista muore travolto dal suo pullman: il viaggio dei pellegrini genovesi finisce in tragedia -; Autista di Isola del Cantone muore schiacciato dal suo pullman a Lourdes.

Autista ligure morto travolto dal suo pullman a LourdesFederico Prato, 55 anni, lavorava per una ditta di autonoleggio di Savignone, in provincia di Genova. Aveva posteggiato il mezzo in un tratto di strada in pendenza quando, per cause ancora da chiarire ... tg24.sky.it

Federico Prato, autista ligure di 55 anni, è morto a Lourdes dopo essere stato travolto dal suo pullman. Cosa sappiamo sulla tragediaFederico Prato, 55 anni, autista ligure, è morto a Lourdes dopo essere stato travolto dal suo stesso pullman durante un pellegrinaggio con un gruppo di fedeli italiani. Chi era Federico Prato Federico ... alphabetcity.it

È morto dopo essere stato investito dal proprio pullman Federico Prato, di 55 anni, autista di Busalla che viveva da tempo a Isola del Cantone, in viaggio con un gruppo di pellegrini a Lourdes. La tragedia si è verificata domenica sera, intorno alle 21, in Avenu - facebook.com facebook