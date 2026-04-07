Un autista ligure di 55 anni è stato investito e ucciso dal proprio pullman a Lourdes. I magistrati francesi stanno conducendo indagini per verificare se l’incidente sia stato causato da un guasto tecnico o da una disattenzione. L’uomo, residente nella provincia di Genova, lavorava come conducente di autobus e si trovava sul veicolo al momento dell’incidente. La polizia francese sta raccogliendo elementi sul sinistro.

Un pellegrinaggio al santuario di Lourdes si è trasformato in dramma domenica sera, intorno alle ore 21, quando l’autista cinquantacinquenne del pullman è stato travolto dal mezzo mentre aspettava in uno dei parcheggi del santuario. A perdere la vita Federico Prato, 55 anni, residente a Isola del Cantone nell'entroterra di Genova e dipendente di una ditta di noleggio della zona. Secondo le ricostruzioni fatte dalle autorità francesi, costruite sulle testimonianze dei presenti e riportate dalle testate locali, il veicolo si trovava parcheggiato in un tratto di strada in pendenza, senza passeggeri a bordo. Per cause ancora da appurare, il mezzo si sarebbe mosso e Prato, che era fuori, nel disperato tentativo di fermarlo per evitare danni ad altre persone, ne sarebbe rimasto travolto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Autista ligure travolto e ucciso dal proprio pullman a Lourdes, i magistrati francesi indagano su guasto o disattenzione

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Tragedia a Lourdes: autista ligure travolto dal proprio pullmanAutista morto a Lourdes: 55enne ligure travolto dal proprio pullman durante una sosta tecnica. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente. ligurianotizie.it

Nel Ponente ligure la benzina costa in media tra i 1,77 euro al litro con punte di 1,82 euro al litro. Mentre il gasolio costa in media 2,15 euro al litro - facebook.com facebook