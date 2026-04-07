Lourdes autista di un bus di pellegrini italiani muore schiacciato dal suo mezzo durante una riparazione

Un autista di 55 anni originario di Busalla è deceduto mentre effettuava una riparazione al suo autobus durante un pellegrinaggio a Lourdes. L'incidente è avvenuto mentre l’uomo lavorava sul veicolo, che lo ha schiacciato. La vittima, identificata come Federico Prato, lavorava come conducente di un bus di pellegrini italiani e l’incidente si è verificato nel corso dell’intervento di manutenzione.

L'autista si chiamava Federico Prato, aveva 55 anni ed era originario di Busalla: è morto dopo una riparazione del bus durante un pellegrinaggio a Lourdes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ruvo di Puglia, titolare 72enne di una ditta di alimentari muore schiacciato dal mezzo aziendale mentre lavoraUn uomo di 72 anni è morto schiacciato da un mezzo aziendale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 17 marzo.

Autista caccia un bambino dal bus e lo lascia in mezzo alla neve: non aveva il biglietto giustoIl ragazzino è stato costretto a percorrere sei chilometri a piedi nella neve, con temperature di meno tre gradi e il sole al tramonto, quindi con il...

Temi più discussi: Lourdes, autista muore travolto dal suo pullman: il viaggio dei pellegrini genovesi finisce in tragedia -; Autista di Isola del Cantone muore schiacciato dal suo pullman a Lourdes; Razzia degli ex voto donati dai fedeli della Madonna nella cappella dedicata a Lourdes.

Schiacciato dal suo pullman, autista di Isola del Cantone perde la vita a LourdesGenova – Stava accompagnando i fedeli in pullman a un pellegrinaggio al santuario di Lourdes, ma è morto in un incidente per certi versi assurdo: è stato travolto dal suo mezzo mentre aspettava in uno ... ilsecoloxix.it

Autista di Isola del Cantone muore schiacciato dal suo pullman a LourdesÈ morto dopo essere stato investito dal proprio pullman Federico Prato, 55 anni, autista di Isola del Cantone che da diversi anni viveva a Busalla. Prato, che stava portando un gruppo di pellegrini al ... primocanale.it

La tragedia si è verificata domenica sera, intorno alle 21, in Avenue Monseigneur Rodhain a Lourdes - facebook.com facebook