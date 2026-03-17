Ruvo di Puglia titolare 72enne di una ditta di alimentari muore schiacciato dal mezzo aziendale mentre lavora

Un uomo di 72 anni, titolare di una ditta di alimentari a Ruvo di Puglia, è deceduto questa mattina dopo essere stato schiacciato dal mezzo aziendale mentre si trovava sul luogo di lavoro. L’incidente si è verificato nelle prime ore del giorno e le autorità stanno indagando sulla dinamica. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli al momento.

Un uomo di 72 anni è morto schiacciato da un mezzo aziendale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 17 marzo. Il 72enne, titolare dell'attività dedita al settore alimentare, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo aziendale. A nulla è valso l'intervento del 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Ruvo di Puglia: investito da mezzo aziendale, morto Nella notte Livorno, muore schiacciato dalla gru mentre lavoraLIVORNO – Dramma a Livorno, nel quartiere Shangai per un incidente sul lavoro che ha provocato una vittima, un 50enne operaio di Ponsacco. Una selezione di notizie su Ruvo di Puglia titolare 72enne di una... Temi più discussi: Ruvo di Puglia: investito da mezzo aziendale, morto; La città celebra Mons. Nicola Girasoli: vent’anni di ministero episcopale al servizio della Chiesa universale; La città celebra mons. Nicola Girasoli: vent’anni di episcopato tra fede e diplomazia della Santa Sede - LE FOTO. Ruvo di Puglia, titolare 72enne di una ditta di alimentari muore schiacciato dal mezzo aziendale mentre lavoraUn uomo di 72 anni è morto schiacciato da un mezzo aziendale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 17 marzo ... fanpage.it Ruvo di Puglia, travolto da un muletto al lavoro alle 5 del mattino: muore 72enneLa vittima, Luigi De Vanna di Terlizzi, sarebbe il titolare della ditta attiva nel settore alimentare. Nel registro degli indagati iscritto un operaio: era alla guida del muletto da cui il 72enne sare ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tragico incidente sul lavoro all’alba a Ruvo di Puglia, perde la vita un 72enne titolare di un’azienda alimentare - facebook.com facebook