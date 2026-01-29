Autista caccia un bambino dal bus e lo lascia in mezzo alla neve | non aveva il biglietto giusto

Un bambino di 11 anni è stato lasciato in mezzo alla neve dall’autista di un autobus. Secondo le ricostruzioni, il ragazzino aveva il biglietto sbagliato e l’autista ha deciso di farlo scendere. Il bambino ha passato alcuni minuti al freddo, senza nessuno che lo aiutasse, prima che qualcuno si rendesse conto della sua assenza. La vicenda ha suscitato molta indignazione tra i genitori e gli abitanti della zona.

Si fatica a credere che un bambino di 11 anni sia stato lasciato al freddo e al gelo dall’autista, giù dal bus, perché aveva un biglietto sbagliato. E’ accaduto sulla linea San Vito-Vodo di Cadore, nel Bellunese. L’aumento dei costi è stato deciso in vista delle per le Olimpiadi e il bambino evidentemente non lo sapeva. La procura ha aperto un’inchiesta per abbandono di minore. Dolomiti Bus fa sapere che «il conducente è stato prudenzialmente sospeso dal servizio». Autista lascia al gelo il bambino che non ha il biglietto giusto. Il ragazzino è stato costretto a percorrere sei chilometri a piedi nella neve, con temperature di meno tre gradi e il sole al tramonto, quindi con il freddo che entra nelle ossa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto.

Un bambino di 11 anni ha vissuto un’esperienza tremenda.

«Devi scendere», l’autista caccia il bimbo di 11 anni perché col biglietto sbagliato. Fa 6 km nella neve: «A casa con le labbra viola»L'episodio sulla linea San Vito-Vodo di Cadore, nel Bellunese. L'aumento dei costi per le Olimpiadi e il bambino trovato impreparato. La procura ah aperto un'inchiesta per abbandono di minore. Il bamb ... msn.com

Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus sotto la neve: «Non aveva il biglietto». Costretto a vagare per 6 chilometriUndici anni, due zaini sulle spalle. A piedi da San Vito di Cadore a Vodo con una temperatura sotto lo zero e con la neve. Perché? Non aveva ... msn.com

Sei chilometri a piedi, a meno 3 gradi, in mezzo alla neve e quando il sole già stava calando. Così Diego, nome di fantasia, 11 anni, è tornato a casa da scuola dove è arrivato in ipotermia. Non per sua scelta. L’autista del bus che ogni giorno copre la tratta da x.com