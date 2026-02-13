Lotta al bullismo e al cyberbullismo | un incontro a scuola con carabinieri famiglie e psicologi

TIGGIANO – I carabinieri hanno organizzato un incontro con studenti, genitori e psicologi per affrontare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo che sta crescendo tra i giovani della scuola media. L’obiettivo è fermare le intimidazioni online e nei corridoi, puntando su un confronto diretto e pratico. Durante l’appuntamento, i militari hanno mostrato esempi concreti di casi avvenuti nel territorio, evidenziando come le dinamiche digitali possano aggravare le conseguenze delle azioni scorrette.

TIGGIANO – Proseguono le attività di sensibilizzazione alla cultura della legalità da parte dell’Arma. Nel pomeriggio di martedì scorso, presso l’Istituto comprensivo “Biagio Antonazzo” di Tiggiano, si e` infatti svolto un incontro dedicato ai temi della legalita` tra minori, promosso in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa, voluta dal dirigente scolastico Fernando Simone e realizzata in collaborazione con l’Associazione nazionale carabinieri – sezione di Tricase, era rivolta ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nella Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, Stefania Proietti, presidente della regione, sottolinea la necessità di risposte più concrete.

Due cicli di incontri alla Scuola Montanari hanno coinvolto gli studenti in un confronto su bullismo e cyberbullismo, con un'attenzione particolare alla prospettiva dello Stato.

