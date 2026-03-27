Anagni i Carabinieri in cattedra al Convitto Regina Margherita | a lezione di legalità tra lotta al bullismo e sicurezza sul web

Da frosinonetoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capitano Alessandro Dell’Otto ha dialogato con i giovanissimi studenti sull'importanza del senso civico e del rispetto delle regole Avvicinare le nuove generazioni alle Istituzioni e fornire loro gli strumenti per diventare, un domani, cittadini pienamente consapevoli dei propri diritti e doveri. È con questo duplice e ambizioso obiettivo che l'Arma dei Carabinieri prosegue il suo tour all'interno delle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Protagonisti assoluti dell'iniziativa sono stati gli alunni delle classi quarte e quinte. I giovanissimi studenti hanno avuto l'opportunità di vivere una mattinata di confronto diretto con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Anagni, il Capitano Alessandro Dell’Otto, accompagnato dai militari della locale Stazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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