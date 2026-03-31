Due ricercatori under 40 sono al centro di un progetto di ricerca contro i tumori presso l'ospedale Pascale. La loro attività si inserisce in un contesto di lavoro che coinvolge anche altri professionisti, puntando a sviluppare nuove strategie terapeutiche. La collaborazione tra i vari team mira a migliorare le possibilità di cura per i pazienti affetti da questa patologia.

Tempo di lettura: 3 minuti Accanto alla spinta dei giovani, si conferma il contributo dell’esperienza con il progetto coordinato da Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Senologia, sul tumore al seno, focalizzato sull’interazione tra sistema immunitario e cellule tumorali per prevedere la risposta alle terapie e migliorare la scelta dei trattamenti. Ogni progetto è stato finanziato con 450 mila euro, per un totale di 1 milione e 350mila euro, risorse che rafforzano il legame tra ricerca e pratica clinica e permettono di sviluppare studi ad alto impatto. E il bilancio potrebbe ancora migliorare: sono in corso infatti le verifiche su ulteriori studi ai quali l’Istituto partecipa come partner. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al Pascale due ricercatori under 40 in prima linea contro i tumori

Articoli correlati

Fondazione Mondino di Pavia e Ieo di Milano, accordo di collaborazione: la neurologia entra in prima linea contro i tumoriPavia, 30 marzo 2026 - La Fondazione Mondino Irccs di Pavia ha siglato un accordo di collaborazione con Ieo - Istituto Europeo di Oncologia Irccs di...

Leggi anche: Cancro ovarico, Pignata (Pascale): "Con FOLight spazio ai giovani ricercatori"

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Maedeh Fallah, la studentessa iraniana arrivata al Pascale di Napoli il giorno in cui è iniziata la guerra: Non tornerò a casa, sogno una vita da ricercatrice in Europa; Maedeh, ricercatrice iraniana al Pascale: una vita tra studio e speranza.

Al Pascale due ricercatori under 40 in prima linea contro i tumoriSono i volti della nuova ricerca oncologica italiana e lavorano a Napoli. Maria Serena Roca e Riziero Esposito Abate, giovani ricercatori dell'Istituto Pascale, firmano due dei tre progetti finanziati ... ansa.it