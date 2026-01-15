Ricette sostenibili e lotta agli sprechi.

Panpiuma, azienda veneta nota per il suo pane morbido senza crosta, torna al Padiglione 25 di Marca. La sua partecipazione si concentra su una filosofia orientata all’innovazione e alla sostenibilità, con particolare attenzione alla riduzione degli sprechi alimentari. Un esempio di come le ricette sostenibili possano integrarsi nel settore del pane, promuovendo pratiche più responsabili e attente all’ambiente.

Tra i protagonisti del Padiglione 25 di Marca c’è Panpiuma. L’azienda veneta, sinonimo di pane morbido senza crosta sul mercato italiano, conferma la sua storica partecipazione alla kermesse bolognese portando in fiera una filosofia basata su due parole chiave: innovazione e lotta agli sprechi. A tracciare la rotta è l’amministratore delegato Massimiliano Anzanello, che sottolinea il doppio binario su cui viaggia l’azienda: la forza del proprio marchio e il ruolo strategico come partner per la grande distribuzione. "Essendo un brand leader di categoria merceologica e avendo un’importante quota di private label, siamo molto orgogliosi di partecipare a Marca", dice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

