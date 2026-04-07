In Lombardia, il settore terziario mostra due tendenze opposte: da un lato, i servizi continuano a svilupparsi, mentre il commercio rimane fermo. Questa situazione si osserva nel contesto regionale, con alcune aree che registrano crescita e altre che invece mantengono una stabilità invariata. L’andamento di questi comparti riflette dinamiche diverse all’interno del tessuto economico locale. La situazione viene analizzata in vista di possibili interventi di settore.

Milano, 7 aprile 2026 – Terziario a doppia velocità in Lombardia: avanzano i servizi, in stagnazione il commercio. I dati di Unioncamere, analizzati da PoliS-Lombardia, mostrano una fotografia in chiaro scuro per l’ambito del terziario, con i servizi che registrano una crescita media del fatturato del 2,7%, trainati da servizi alle persone (+4%) e alle imprese (+3,4%). Al contrario, la crescita del commercio al dettaglio si ferma a +0,9%, con risultati migliori per supermercati e negozi non specializzati (+1,3%). Che calo in dieci anni. Non è una sorpresa: negli ultimi dieci anni, il settore del commercio ha visto un calo vistoso nel numero di imprese attive, difficile da contrastare, mentre il settore dei servizi è in costante aumento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, un settore terziario a due velocità: commercio al palo e turismo da rivedere

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