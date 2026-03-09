Le Marche mostrano un andamento diverso tra le province, con Ascoli che registra una crescita nel settore moda, mentre Fermo subisce un calo significativo. L’Osservatorio Unioncamere ha pubblicato i dati del 9 marzo 2026, evidenziando questa disparità. Ascoli si distingue per un incremento di imprese femminili, mentre a Fermo il numero di attività si riduce. La situazione riflette due tendenze opposte nel settore imprenditoriale locale.

Il 9 marzo 2026 segna un momento di svolta per l’imprenditoria femminile nel Piceno, dove i dati dell’Osservatorio Unioncamere rivelano un andamento divergente tra le province. Mentre Ascoli Piceno registra una crescita con oltre 5.000 imprese guidate da donne, Fermo subisce una contrazione che riflette le difficoltà del settore moda. I numeri assoluti raccontano una storia complessa: a Ascoli si contano 38 nuove aziende femminili in più rispetto all’anno precedente, mentre a Fermo si registrano 20 unità in meno. Questa differenza geografica evidenzia come il tessuto economico locale reagisca diversamente alle pressioni esterne e alle opportunità interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche a due velocità: Ascoli sale, Fermo crolla nel settore moda

