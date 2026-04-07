Nella giornata di martedì 7 aprile 2026, un giovane di 20 anni è stato ferito durante un episodio di aggressione avvenuto in via Gioberti a Sesto San Giovanni. Nello stesso giorno, altre zone della Lombardia hanno segnalato episodi di violenza grave, con diversi episodi di aggressione tra persone. La situazione si inserisce in un quadro di tensione crescente nella regione, dove si sono verificati più episodi violenti in breve tempo.

Un ventenne è rimasto ferito dopo un’aggressione in via Gioberti a Sesto San Giovanni, martedì 7 aprile 2026, mentre in altre zone della Lombardia si registrano episodi di violenza estrema. L’attacco avvenuto a Sesto San Giovanni ha il giovane ricevere due colpi di coltello. Il trasporto d’urgenza presso l’ospedale Niguarda di Milano ha permesso di stabilizzare il paziente, che attualmente non versa in condizioni critiche per la sua sopravvivenza. I carabinieri locali stanno coordinando le indagini per individuare l’autore del fatto. Gli inquirenti stanno analizzando la testimonianza fornita dalla vittima per ricostruire con precisione l’accaduto e procedere alla cattura del responsabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia nel sangue: tre feroci aggressioni tra Sesto e Crema

"Ho visto il sangue", panico al bar: tra urla e aggressioni spunta un coltelloMomenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di sabato in Carnia, dove un uomo ha picchiato la titolare di un locale e ferito un cliente.

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