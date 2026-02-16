Toscana Sesto Fiorentino | tre ore di scavi per liberare un cane intrappolato nel fango e nel maltempo Lieto fine
A Sesto Fiorentino, un cane rimasto intrappolato nel fango durante un forte acquazzone ha spinto i soccorritori a scavare per tre ore sotto la pioggia battente. I volontari hanno dovuto rimuovere metri di terra per riuscire a liberare l’animale, che si era infilato in una zona difficile da raggiungere. Alla fine, il cane è stato messo in salvo e portato in salvo dal maltempo.
Sesto Fiorentino, tre ore di scavi per salvare un cane intrappolato: una corsa contro il tempo nel maltempo toscano. Un intervento delicato e protratto nel tempo ha permesso ai vigili del fuoco di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, di liberare un cane rimasto intrappolato in una tubazione di scarico. L’emergenza, scaturita dalle forti piogge che hanno colpito la Toscana, si è risolta dopo tre ore di lavoro minuzioso, con l’animale estratto a tre metri di profondità e riconsegnato al suo proprietario. L’episodio sottolinea la cruciale importanza del lavoro dei vigili del fuoco e la vulnerabilità del territorio italiano di fronte a eventi meteorologici sempre più intensi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sesto Fiorentino: cane intrappolato in una tubatura, salvato dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco (foto)
Un cane è rimasto intrappolato in una tubatura a Sesto Fiorentino, e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo dopo diverse ore di lavoro.
Vigili del Fuoco a Crotone soccorrono un cane intrappolato nel fango a Gabella
I vigili del fuoco di Crotone sono intervenuti ieri a Gabella per salvare un cane rimasto intrappolato nel fango.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bruno Casini e Cricket’s Lullaby portano al Teatro della Limonaia Tondelli Reading; Tre produttori fiorentini alla Berlinale con 'Hangar Rojo': film internazionale in anteprima mondiale; Silvano Fedi, tre vittorie e cinque terzi posti in Toscana; Salvato un cane intrappolato in un tubo a Sesto Fiorentino.
Salvato un cane intrappolato in un tubo a Sesto FiorentinoI Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti dalle 17:40 nel comune di Sesto Fiorentino, in via di Lungo Gavine, per il salvataggio di un cane rimasto ... gonews.it
La Lucchese frena a Sesto FiorentinoDopo tre vittorie consecutive, i rossoneri fanno 0-0 in trasferta e si vedono rosicchiare due punti da parte della Zenith Prato. Partenza sottotono, poi occasioni per Camilli e Piazze che colpisce un ... gazzettalucchese.it
*Salvato un cane rimasto bloccato in una tubazione: i Vigili del Fuoco in azione a Sesto Fiorentino * I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti oggi pomeriggio a Sesto Fiorentino per salvare un cane rimasto bloc - facebook.com facebook
TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI x.com