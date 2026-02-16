Toscana Sesto Fiorentino | tre ore di scavi per liberare un cane intrappolato nel fango e nel maltempo Lieto fine

A Sesto Fiorentino, un cane rimasto intrappolato nel fango durante un forte acquazzone ha spinto i soccorritori a scavare per tre ore sotto la pioggia battente. I volontari hanno dovuto rimuovere metri di terra per riuscire a liberare l’animale, che si era infilato in una zona difficile da raggiungere. Alla fine, il cane è stato messo in salvo e portato in salvo dal maltempo.

Sesto Fiorentino, tre ore di scavi per salvare un cane intrappolato: una corsa contro il tempo nel maltempo toscano. Un intervento delicato e protratto nel tempo ha permesso ai vigili del fuoco di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, di liberare un cane rimasto intrappolato in una tubazione di scarico. L’emergenza, scaturita dalle forti piogge che hanno colpito la Toscana, si è risolta dopo tre ore di lavoro minuzioso, con l’animale estratto a tre metri di profondità e riconsegnato al suo proprietario. L’episodio sottolinea la cruciale importanza del lavoro dei vigili del fuoco e la vulnerabilità del territorio italiano di fronte a eventi meteorologici sempre più intensi.🔗 Leggi su Ameve.eu

I vigili del fuoco di Crotone sono intervenuti ieri a Gabella per salvare un cane rimasto intrappolato nel fango.

