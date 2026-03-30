Nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo, a Comeglians, una donna che gestisce un bar ha riferito di aver assistito a scene di forte tensione, con urla e comportamenti aggressivi. Durante l’episodio, è stato estratto un coltello e si è verificato un episodio di sangue, descritto dalla testimone come il ricordo più vivido di quei momenti. Nessuna informazione sulle cause o sui soggetti coinvolti.

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di sabato in Carnia, dove un uomo ha picchiato la titolare di un locale e ferito un cliente. Il soggeto è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. Durante le verifiche è stata trovata in suo possesso anche della droga “Ho visto il sangue”. È il ricordo più vivido della titolare del bar Alpina, Samantha Micoli, che racconta così i momenti vissuti nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo a Comeglians. Un 37enne del posto ha creato scompiglio nel locale che la donna, di 38 anni, gestisce da due anni. Non si tratta di uno sconosciuto: “Era un ex cliente, da mesi non poteva entrare all'interno del bar per motivi di sicurezza, gli avevo intimato io di non presentarsi più”, spiega Samantha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - "Ho visto il sangue", panico al bar: tra urla e aggressioni spunta un coltello

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