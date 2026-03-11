Milano tram prende fuoco con passeggeri a bordo

A Milano, un tram dell’ATM ha preso fuoco mentre era in servizio in via Marco Bruto, con i passeggeri ancora a bordo. Si tratta del quarto incidente di questo tipo in due settimane coinvolgendo i tram della città e dei Comuni vicini. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha causato disagi ai pendolari e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Quarto incidente in due settimane per i tram di Milano e dei Comuni limitrofi. C'è stato infatti un principio d'incendio su un mezzo dell'Atm che si trovava in via Marco Bruto. A bordo del mezzo (della Linea 27) una ventina di persone: nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco per tutti gli accertamenti: ancora da ricostruire le cause dell'incendio, che è partito dal pantografo: avrebbe ceduto un cavo dell'alta tensione. Il 10 marzo un tram è uscito dai binari a Rozzano. Ieri, martedì 10 marzo, il carrello centrale della seconda carrozza di un tram della linea 15 era uscito dai binari nel Comune di Rozzano.